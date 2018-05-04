Пилипчук сегодня может быть отстранен от работы со "Спартаком"

По информации "СЭ", сегодня тренер "Спартака" Роман Пилипчук, с большой долей вероятности, может быть отстранен от работы с основным составом красно-белых.
Такое решение может быть принято клубом по корпоративным соображениям – тренер ранее объявил об уходе из команды, не поставив, по всей видимости, в известность клуб.
Если Пилипчук не будет отстранен сегодня, это произойдет после матча с "Ростовом". (Сергей ЕГОРОВ)
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Filin63
Все смешалось в доме Облонских ( хрюшек )
14:17
SpaMan
Ожидаемо. Роман видимо сознательно шел на это
14:15
shpasic
будет ли отстранён спровоцировавший его журналист?)
14:07
shpasic
"highly likely"))
14:06