Пилипчук сегодня может быть отстранен от работы со "Спартаком"

По информации "СЭ", сегодня тренер "Спартака" Роман Пилипчук, с большой долей вероятности, может быть отстранен от работы с основным составом красно-белых.

Такое решение может быть принято клубом по корпоративным соображениям – тренер ранее объявил об уходе из команды, не поставив, по всей видимости, в известность клуб.

Если Пилипчук не будет отстранен сегодня, это произойдет после матча с "Ростовом". (Сергей ЕГОРОВ)​

Почему Каррера - красавчик, и кто кому скажет спасибо //

Луиз Адриану: "Пилипчук уходит? Для меня это неожиданность" //

Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру. Мнение Рабинера //

"Спартак" и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий?

