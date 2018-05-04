14:03 | Футбол — РФПЛ

Пилипчук сегодня может быть отстранен от работы со "Спартаком"

Роман ПИЛИПЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ПИЛИПЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", сегодня тренер "Спартака" Роман Пилипчук, с большой долей вероятности, может быть отстранен от работы с основным составом красно-белых.

Такое решение может быть принято клубом по корпоративным соображениям – тренер ранее объявил об уходе из команды, не поставив, по всей видимости, в известность клуб.

Если Пилипчук не будет отстранен сегодня, это произойдет после матча с "Ростовом". (Сергей ЕГОРОВ)​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Filin63

Все смешалось в доме Облонских ( хрюшек )

14:17

SpaMan

Ожидаемо. Роман видимо сознательно шел на это

14:15

shpasic

будет ли отстранён спровоцировавший его журналист?)

14:07

shpasic

"highly likely"))

14:06

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