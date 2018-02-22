Перешедший в "Амкар" Оланаре сможет сыграть против ЦСКА

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подтвердил переход в команду нападающего ЦСКА Аарона Оланаре на правах аренды до конца сезона. Он отметил, что 23-летний футболист сможет сыграть против своего бывшего клуба в матче 23-го тура чемпионата России.
– Мы действительно подписали Оланаре на правах аренды до конца сезона без права выкупа, – сказал Маслов.
– Сможет ли Оланаре сыграть против ЦСКА?
– Да, сможет. (Сергей ЕГОРОВ)
Встреча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Амкар" пройдет 17 марта в Москве.
Коновалл
Вот он и вскрылся хитрый план коней. Если бы Оланере играл за ЦСКА, то в матче с Амкаром у них, фактически, было бы на одного игрока меньше. А теперь, сплавив его в Амкар и разрешив ему играть против себя, они, в матче против Амкара, будут сами играть в большинстве. Вот бы им разрешили отдавать Оланаре в аренду, каждому очередному своему сопернику.
15:01 22 февраля