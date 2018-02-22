Перешедший в "Амкар" Оланаре сможет сыграть против ЦСКА

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подтвердил переход в команду нападающего ЦСКА Аарона Оланаре на правах аренды до конца сезона. Он отметил, что 23-летний футболист сможет сыграть против своего бывшего клуба в матче 23-го тура чемпионата России.

– Мы действительно подписали Оланаре на правах аренды до конца сезона без права выкупа, – сказал Маслов.

– Сможет ли Оланаре сыграть против ЦСКА?

– Да, сможет. (Сергей ЕГОРОВ)

Встреча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Амкар" пройдет 17 марта в Москве.

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