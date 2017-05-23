Павлюченко покидает "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что нападающий Роман Павлюченко не будет продлевать контракт с клубом. В минувшем сезоне 35-летний форвард провел за "шмелей" 23 матча и забил четыре гола.

– Думаю, что не будем продлевать контракт. Так решили. Рома по семейным обстоятельствам хочет остаться в Москве. Так что, видимо, он нас покидает. Конечно, Павлюченко, нам нужен, но это жизнь, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

350 долларов за ругань для Павлюченко. День заседаний в РФС //

"Павлюченко просто понесло" //

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"