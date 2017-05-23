Павлюченко покидает "Урал". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко покидает "Урал"

Роман ПАВЛЮЧЕНКО (справа). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Роман ПАВЛЮЧЕНКО (справа). Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что нападающий Роман Павлюченко не будет продлевать контракт с клубом. В минувшем сезоне 35-летний форвард провел за "шмелей" 23 матча и забил четыре гола.

– Думаю, что не будем продлевать контракт. Так решили. Рома по семейным обстоятельствам хочет остаться в Москве. Так что, видимо, он нас покидает. Конечно, Павлюченко, нам нужен, но это жизнь, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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