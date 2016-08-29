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Павел Врба: "Спартак" будет бороться за первое место"

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Вчера. Каспийск. "Анжи" - "Спартак" - 0:2. Игроки красно-белых празднуют очередную победу в чемпионате.Каррерный рост "Спартака"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после игры 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) отметил, что окончательного решения по будущему переведенного в дубль нападающего Янника Боли пока не принято. Также специалист высказал мнение, что "Спартак" в этом сезоне является претендентом на чемпионство.

– В первом тайме мы показали достаточно хорошую игру, – цитирует клубная пресс-служба Врбу. – К сожалению, не использовали свои голевые моменты. Соперник показал свой класс, забив нам гол в результате красивой комбинации.

Во втором тайме мы уже не могли создавать такие же моменты, как в первом, и в таком же количестве.

В целом, считаю, мы провели хороший матч, но соперник был сильнее.

– Что сказали в раздевалке своим игрокам после матча?

– Не было каких-то жестких речей. Это футбол. Мы не смогли использовать свои шансы. С уважением относимся к "Спартаку", он силен, и видно, что он будет бороться за первое место. Мы бы тоже хотели играть таким образом, чтобы вернуть команде успехи, которые у нее были раньше. Но, к сожалению, нам еще многого не хватает.

– Решение клуба в отношении Боли поддержали практически все болельщики Анжи". Но Янник, так или иначе, футболист квалифицированный, а в условиях дефицита нападающих – и вовсе незаменимый. Возможен ли компромисс с ним и его возвращение в основную команду?

– Мы подписали контракты с Обертаном и Иличевичем... А что будет дальше с Боли, в настоящее время сказать не могу.

– Уступая в счете, вы убрали с поля Маевского, заменив его на защитника Менсу. Почему?

– Потому что хотели выдвинуть вперед Ямбере. Искали варианты усиления игры в атаке с учетом лимита, обязывающего использовать на поле пятерых россиян.

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http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/pavel_vrba_nam_eshhe_mnogogo_ne_hvataet290816/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mm1962

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