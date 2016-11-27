18:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Не показалось, что "Ростов" выше классом "Анжи"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Ростова" (0:2) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что соперники были удачливее в завершении атак. Он добавил, что не считает "Ростов" более классной командой, чем "Анжи".

– Сегодня получилась очень интересная игра у обеих команд. Обе команды играли в атакующий футбол. К сожалению, хозяева реализовали свои шансы, а мы нет, и в итоге мы проиграли.

– То есть "Ростов" просто выше классом?

– Сегодня мне так не показалось. Но "Ростов" очень качественная команда. Мы хотели их огорчить и создавали моменты, но не забили.

– В чем же все же хозяева вас превзошли?

– "Ростов" был удачливее в реализации моментов. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"Ростов" победил "Анжи"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

Не показалось ему... Это потому-что "Ростов" ходил пешком после "Баварии" и решил победить в эконом режиме, слишком вальяжно и валидольно выпендриваясь. Одно не пойму, почему МАТЧ ТВ (читать НТВ+) постоянно пытаются принизить итоговые показатели игры ростовчан...чтобы найти повод потролить болелам ? А вот цифры Еврофутбола и сайта УЕФА (сравните с тем, что нам втюхивает бригада Черданцева и Газпром-Медиа.: 57% Владение мячом 43% 13 Удары 7 8 Удары в створ 1 5 Удары мимо 6 19 Штрафные 9 8 Угловые 9 4 Офсайды 1 16 Вбрасывания 24 1 Сэйвы 6 5 Фолы 18 1 Красные карточки 0 1 Желтые карточки 2

18:58

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