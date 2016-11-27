Павел Врба: "Не показалось, что "Ростов" выше классом "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Ростова" (0:2) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что соперники были удачливее в завершении атак. Он добавил, что не считает "Ростов" более классной командой, чем "Анжи".

– Сегодня получилась очень интересная игра у обеих команд. Обе команды играли в атакующий футбол. К сожалению, хозяева реализовали свои шансы, а мы нет, и в итоге мы проиграли.

– То есть "Ростов" просто выше классом?

– Сегодня мне так не показалось. Но "Ростов" очень качественная команда. Мы хотели их огорчить и создавали моменты, но не забили.

– В чем же все же хозяева вас превзошли?

– "Ростов" был удачливее в реализации моментов. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"Ростов" победил "Анжи"