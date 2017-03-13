Павел Мамаев: "Гол "Локомотива" - стечение обстоятельств"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который стал автором гола в матче 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) подчеркнул, что команде было важно одержать победу в этой встрече. По словам хавбека, ощущалось, что "быки", которые проигрывали по ходу встречи, могут переломить ход игры.

- Все игры с московскими командами в столице получаются эмоциональными, - сказал Мамаев в эфире программы "8-16". - Было волнительно выйти на поле после такой длительной паузы. Чувствовалось, что "Краснодар" может победить. Гол "Локомотива" - стечение обстоятельств, потому что было два рикошета в атаке. Чувствовалось, что можем переломить ход встречи.

Безусловно, было приятно выиграть. Эта игра была важна для нас, потому что наши ближайшие конкуренты по турнирной таблице победили. Слава Богу, справились с поставленной задачей.

Выход на замену? Мы говорили на эту тему с Шалимовым. До этого я не совсем был готов играть по внутренним ощущениям и из-за боязни рецидива. Вышел в матче с "Сельтой" и сейчас. Видимо, был готов, поэтому так получилось проявить себя.