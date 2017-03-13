23:10 13 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Мамаев: "Гол "Локомотива" - стечение обстоятельств"

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который стал автором гола в матче 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) подчеркнул, что команде было важно одержать победу в этой встрече. По словам хавбека, ощущалось, что "быки", которые проигрывали по ходу встречи, могут переломить ход игры.  

 
Сегодня. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Краснодар" - 1:2. 57-я минута. Павел МАМАЕВ сравнивает счет.Переворот имени Мамаева. "Краснодар" обыграл "Локо"

- Все игры с московскими командами в столице получаются эмоциональными, - сказал Мамаев в эфире программы "8-16". - Было волнительно выйти на поле после такой длительной паузы. Чувствовалось, что "Краснодар" может победить. Гол "Локомотива" - стечение обстоятельств, потому что было два рикошета в атаке. Чувствовалось, что можем переломить ход встречи.

Безусловно, было приятно выиграть. Эта игра была важна для нас, потому что наши ближайшие конкуренты по турнирной таблице победили. Слава Богу, справились с поставленной задачей.

Выход на замену? Мы говорили на эту тему с Шалимовым. До этого я не совсем был готов играть по внутренним ощущениям и из-за боязни рецидива. Вышел в матче с "Сельтой" и сейчас. Видимо, был готов, поэтому так получилось проявить себя.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AlCapone

Паша, когда такое брякаешь, должен понимать, что многое в этом мире, включая тебя самого, - это тоже стечение обстоятельств

23:21 13 марта

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