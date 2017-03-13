23:20 13 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Мамаев: "Гильерме мог забить? Если два метра от ворот - близко, то да"

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Сегодня. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Краснодар" - 1:2. 57-я минута. Павел МАМАЕВ сравнивает счет.Переворот имени Мамаева. "Краснодар" обыграл "Локо"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, вышедший на замену во втором тайме матча 19-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) и забивший гол, подчеркнул, что для команды было важно отстоять победу, поэтому в концовке встречи она ушла в оборону. Хавбек сомневается, что вратарь железнодорожников Гильерме, который пошел в штрафную краснодарцев на исполнение углового, мог сравнять счет.

- Сейчас у "Краснодара" тяжелый график, но здесь, наверное, заслуга врачей и тренерского штаба, которые стараются восстановить нас как можно скорее, - сказал Мамаев в эфире программы "8-16". - Тяжело говорить за себя, потому что не провел ни одной игры от и до. Но вижу, что ребятам тяжело.

Опять заканчивали матч в меньшинстве? Не хочу говорить, что это плохо. Плохо то, что парни травмируются. Желаю им здоровья. В конце матча с "Локомотивом" мы перешли на более оборонительный футбол. Это было для нас важнее красивой игры. "Краснодару" нужно попадать в зону еврокубков.

Гильерме мог забить? Если два метра от ворот это близко, то он был близок к тому, чтобы сравнять счет.

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