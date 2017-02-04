17:55 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Панюков может вернуться в Россию

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Андрей ПАНЮКОВ.Андрей Панюков: "Лучше получать 6500 евро во Франции, чем миллион в России"

Форвард Андрей Панюков, расторгнувший в январе контракт с португальской "Брагой", может продолжить карьеру в России. 22-летний игрок первую часть текущего сезона провел в "Браге-Б".

– Хотел бы играть на более высоком уровне, – говорит Панюков. – Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же "Браге" сменилось руководство, и там свои проблемы.

– Какие есть варианты?

– Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть.

По информации "СЭ", Панюков может продолжить карьеру в Португалии, несмотря на истекший срок трансферного окна. Не исключен вариант возвращения в Россию – в частности, в "Локо". (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Конечно вернется.

20:42 4 февраля

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