Панюков может вернуться в Россию

Форвард Андрей Панюков, расторгнувший в январе контракт с португальской "Брагой", может продолжить карьеру в России. 22-летний игрок первую часть текущего сезона провел в "Браге-Б".

– Хотел бы играть на более высоком уровне, – говорит Панюков. – Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же "Браге" сменилось руководство, и там свои проблемы.

– Какие есть варианты?

– Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть.

По информации "СЭ", Панюков может продолжить карьеру в Португалии, несмотря на истекший срок трансферного окна. Не исключен вариант возвращения в Россию – в частности, в "Локо". (Сергей ЕГОРОВ)