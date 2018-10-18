Отец Мамаева повидался с сыном накануне апелляции

Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин навестил сына в СИЗО "Бутырка" накануне апелляции, которую 19 октября рассмотрит Мосгорсуд.
Встреча продолжалась 1,5 часа. Мамаев-старший отказался от комментариев по ходу дела и состоянию здоровья сына. (Андрей Михайлов)
Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они подали прошения о переводе под домашний арест.
По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях. Им грозит 7 лет тюрьмы.
Кокорин и Мамаев просят замену
Опрос
Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Загрузка...