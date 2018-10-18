Отец Мамаева повидался с сыном накануне апелляции

Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин навестил сына в СИЗО "Бутырка" накануне апелляции, которую 19 октября рассмотрит Мосгорсуд.

Встреча продолжалась 1,5 часа. Мамаев-старший отказался от комментариев по ходу дела и состоянию здоровья сына. (Андрей Михайлов)

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они подали прошения о переводе под домашний арест.

По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Кокорин и Мамаев просят замену

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн