19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Определить, пересек ли мяч линию ворот "Амкара", невозможно

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На 36-й минуте матча чемпионата России "Краснодар""Амкар" судьи не засчитали гол хозяев поля, посчитав, что мяч не пересек линию ворот. В этой ситуации многое, если не все, зависело от мнения второго судьи-помощника Дмитрия Жвакина, занимавшего идеальную позицию. Он не подал сигнал главному арбитру Кириллу Левникову, что произошло взятие ворот. В результате матч продолжился.

При просмотре видеозаписи может показаться, что мяч побывал в воротах. Но однозначно утверждать, что он полностью пересек "ленточку", невозможно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар" //
Левников правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара" 

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