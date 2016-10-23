Левников правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара"

На 26-й минуте матча чемпионата России "Краснодар" – "Амкар" правильное решение принял главный судья Кирилл Левников, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля и продолживший игру. В эпизоде в штрафной краснодарцев защитник Андреас Гранквист опередил нападающего пермяков и в подкате выбил мяч. Только после этого игроки столкнулись, и Александр Салугин оказался на газоне. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар" //

Определить, пересек ли мяч линию ворот "Амкара", невозможно