19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Левников правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара"

0
0
0
1

На 26-й минуте матча чемпионата России "Краснодар""Амкар" правильное решение принял главный судья Кирилл Левников, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля и продолживший игру. В эпизоде в штрафной краснодарцев защитник Андреас Гранквист опередил нападающего пермяков и в подкате выбил мяч. Только после этого игроки столкнулись, и Александр Салугин оказался на газоне. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар" //
Определить, пересек ли мяч линию ворот "Амкара", невозможно

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valdemarson

А что ж не нацарапали про чистый гол, который не увидел слепошарый боковой?

19:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ