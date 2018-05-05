Ольга Смородская: "Моя причастность к чемпионству "Локомотива" тоже есть"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" отметила, что чувствует свою причастность к чемпионству железнодорожников. Она возглавляла клуб с июля 2010 по август 2016 года.
– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?
– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Плут
Дура...
20:55
Zwolle
Му-а-ха-ха.
20:54
BayDin
Реалист точно изложил то, что я хотел сказать. Хоть и не болею за паровоз, но как бывшему Динамовцу мои поздравления Палычу!
20:36
Кубанский Туляк
дура-баба. вот и весь расклад.
20:17
serzheo
Права Ольга Юрьевна. И её за слуга есть и Зенита и даже моя. Мы все вместе сделали Локо чемпионом. Оле, Оле.
20:12
Sobakin94
Если бы не дура Смородская, это могло произойти значительно раньше!
20:03
nikulinlen
и тут Остапшу понесло...
20:03
Робат
У победы всегда много отцов! А тетя Оля вообще охренела! Может тебе еще и медаль золотую дать?
20:02
nefanat
Да, конечно. Она причастна к тому, что Локомотив не был чемпионом 14 лет.
19:59
ALEXEY959595
Ты дура! Занимайся бабскими делами! Не лезь в футбол!
19:54
кузя23
Очень скромная женщина.
19:51
Реалист!
Баба Оля проснулась. Ее заслуга только в том, что она ушла с Локомотива.
19:45
waleriy
Ну как же без баб, они все такие
19:42
resifi
Нет слов!
19:42
sars882
багаж Смородской
19:38
Whyborn
хоть я и не болельщик лохомотов, но подтвержу, её участие только в том что свалила.
19:38
Nur1974
Спасибо что ушла.
19:36
Товарищ Бендер!
На все 100%,потому что от тебя избавились
19:35