Ольга Смородская: "Моя причастность к чемпионству "Локомотива" тоже есть"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" отметила, что чувствует свою причастность к чемпионству железнодорожников. Она возглавляла клуб с июля 2010 по август 2016 года.

– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Ольги Смородской