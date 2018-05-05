19:30 | Футбол — РФПЛ

Ольга Смородская: "Моя причастность к чемпионству "Локомотива" тоже есть"

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" отметила, что чувствует свою причастность к чемпионству железнодорожников. Она возглавляла клуб с июля 2010 по август 2016 года.

– Вы чувствуете свою причастность к этому чемпионству?

– Да. Я считаю, что моя причастность в этом тоже есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Ольги Смородской

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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Плут

Дура...

20:55

Zwolle

Му-а-ха-ха.

20:54

BayDin

Реалист точно изложил то, что я хотел сказать. Хоть и не болею за паровоз, но как бывшему Динамовцу мои поздравления Палычу!

20:36

Кубанский Туляк

дура-баба. вот и весь расклад.

20:17

serzheo

Права Ольга Юрьевна. И её за слуга есть и Зенита и даже моя. Мы все вместе сделали Локо чемпионом. Оле, Оле.

20:12

Sobakin94

Если бы не дура Смородская, это могло произойти значительно раньше!

20:03

nikulinlen

и тут Остапшу понесло...

20:03

Робат

У победы всегда много отцов! А тетя Оля вообще охренела! Может тебе еще и медаль золотую дать?

20:02

nefanat

Да, конечно. Она причастна к тому, что Локомотив не был чемпионом 14 лет.

19:59

ALEXEY959595

Ты дура! Занимайся бабскими делами! Не лезь в футбол!

19:54

кузя23

Очень скромная женщина.

19:51

Реалист!

Баба Оля проснулась. Ее заслуга только в том, что она ушла с Локомотива.

19:45

waleriy

Ну как же без баб, они все такие

19:42

resifi

Нет слов!

19:42

sars882

багаж Смородской

19:38

Whyborn

хоть я и не болельщик лохомотов, но подтвержу, её участие только в том что свалила.

19:38

Nur1974

Спасибо что ушла.

19:36

Товарищ Бендер!

На все 100%,потому что от тебя избавились

19:35

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