Олег Корнаухов: "Будем откровенны – "Локомотив" играет на пределе возможностей"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива"​. По его словам, железнодорожникм для борьба за чемпионство необходимо усиление.

– Как для себя объясняете взлет "Локомотива"?

– Команда лидирует вопреки всему. Я не только о кадровых проблемах, но и о Семине, у которого полно недоброжелателей. Однако ребята слушают тренера, верят ему – и вот результат. Сегодня из "Локомотива" Юрий Палыч выжимает все. Сломался Ари, никак не наберет форму Эдер – не беда. Центрфорвардом становится 33-летний Фарфан – и проявляет себя великолепно. Оборона тоже действует надежно, несмотря на отсутствие Чорлуки. На глазах прибавляет молодежь. Своей работой Семин доказывает, что безвыходных ситуаций не бывает.

– Есть уверенность, что команда готова бороться за золото?

– Будем откровенны – "Локомотив" играет на пределе возможностей. Хватит ли этого на весь сезон, чтоб удержать первое место? Вопрос, на который пока нет ответа. Многое прояснится после зимней паузы. Разумеется, команде требуется усиление. Даже при том, что весной должны вернуться в строй Ари с Чорлукой. (Александр КРУЖКОВ)

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет 5 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.