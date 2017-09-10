Олег Кононов: "Мы играли лучше "Локомотива" и должны были его дожимать"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов отметил, что его команда смотрелась лучше "Локомотива" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Он также добавил, что грозненцам нужно дожимать соперника во встречах, которые им удается хорошо проводить.

– Если брать ход игры, я думаю, мы играли лучше, чем "Локомотив". В первом тайме мы выбрали тактику игры от обороны с проведением быстрых атак. Но этого, к сожалению, не получалось, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Во втором тайме мы были агрессивнее, больше прессинговали, больше было инициативы и, следовательно, моментов. Конечно, хорошо, что мы смогли отыграться, проигрывая, но нам нужно дожимать соперника в матчах, которые мы проводим хорошо.

Игроки, которые выходят на замену, хорошо себя показывают? Это не я угадываю с заменами, а ребята хорошо выходят и полностью отдаются игре. Они молодцы.

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"