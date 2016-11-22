Олег Иванов: "Не смог бы работать за компьютером 10 часов - застрелил бы начальника"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью "Р-Спорт" выразил мнение, что футбольная деятельность не является самой трудной из огромного списка профессий. Хавбек подчеркнул, что не смог бы работать за компьютером по десять часов в день или стать официантом.

- Олег Шатов сказал, что работу футболиста можно сравнить только с работой в цеху с металлами.

- Каждая деятельность по-своему тяжелая. Я бы не смог сидеть за компьютером 10 часов, мне кажется, что я бы выкинул этот компьютер в окно, застрелил бы начальника и ушел бы с работы. Или официантом - целый день стоять на ногах, носить. Или охранником. Да, у нас тяжело, бывают двухразовые тренировки, но в принципе 2 часа отработал, да, на максимуме, но потом ты целый день свободен. А есть легкоатлеты, которые готовятся 3 года к Олимпиаде по 6-7 часов в день.

Я просто в детстве, когда занимался, и у нас было направление в спартаковской школе, в легкоатлетическом манеже, я видел, как эти ребята готовятся. Вот там реально жопа. Мои ровесники, мне тогда было лет 10, они просто плакали на тренировках. У них разминка только 2 часа была, а я через 2 часа уже в школу шел. Я говорю, если так взять, ну что поделать, если наш вид спорта и хоккей любят смотреть люди. А такие одиночные, как борьба, бокс, их любят, но не собирают они такую аудиторию.