Оланаре завтра прилетит в Пермь подписывать контракт с "Амкаром"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в ближайшее время станет игроком "Амкара". Завтра 23-летний игрок прилетит в Пермь для подписания контракта. Нигериец присоединится к пермякам на правах аренды до конца сезона.

Напомним, форвард проходил просмотр в "Амкаре" с 10 февраля. За это время он принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча.

В текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один гол. (Сергей ЕГОРОВ)

Таблица переходов РФПЛ