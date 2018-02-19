10:45 | Футбол — РФПЛ

Оланаре завтра прилетит в Пермь подписывать контракт с "Амкаром"

Аарон ОЛАНАРЕ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Аарон ОЛАНАРЕ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в ближайшее время станет игроком "Амкара". Завтра 23-летний игрок прилетит в Пермь для подписания контракта. Нигериец присоединится к пермякам на правах аренды до конца сезона.

Напомним, форвард проходил просмотр в "Амкаре" с 10 февраля. За это время он принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча.

В текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один гол. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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