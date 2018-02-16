Оланаре не перейдет в "Амкар"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре не будет выступать за пермскую команду, так как стороны не удалось договориться по условиям. Представитель руководства клуба не стал раскрывать детали несостоявшейся сделки.

Форвард проходил просмотр в “Амкар” с 10 февраля. За это время 23-летний нападающий принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча. Первоначально предполагалось, что пермяки возьмут форварда в аренду до конца текущего сезона.

- Почему Оланаре в итоге не перешел в "Амкар"?

- Не смогли договорится по условиям.

- Почему? ЦСКА запросил высокую цену за аренду?

- Не хочу комментировать эту тему. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, в текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один мяч.

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