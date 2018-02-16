Оланаре не перейдет в "Амкар"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре не будет выступать за пермскую команду, так как стороны не удалось договориться по условиям. Представитель руководства клуба не стал раскрывать детали несостоявшейся сделки.
Форвард проходил просмотр в “Амкар” с 10 февраля. За это время 23-летний нападающий принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча. Первоначально предполагалось, что пермяки возьмут форварда в аренду до конца текущего сезона.
- Почему Оланаре в итоге не перешел в "Амкар"?
- Не смогли договорится по условиям.
- Почему? ЦСКА запросил высокую цену за аренду?
- Не хочу комментировать эту тему. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, в текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один мяч.
Нефилим
Ну и хорошо, может хоть теперь это полено Витиньо на лавку присядет...
21:03
Бу-га-га!
Без полтора миллиарда.)))
19:57
Бу-га-га!
Семь ветров___ Ну, вы с Пряников и без 12 лямов 6 очков заимели.))) Всего лишь прилегли под них в нужный момент.)))
19:56
Коновалл
А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт.
18:35
Семь ветров
Гу-ба-ба------------- Чо те Педроша мешает, поди забыл Витинью гинерскую)))
18:10
Семь ветров
Оланару перекрасить бы в белый, можно было бы его впарить неплохо, бабушки с радостью оплатили бы такую покупочку. Но белую.
18:07
Семь ветров
гинер хотел 12 очков плюс полтора миллиарда долларов наличными, Амкар не потянул...
18:05
Бу-га-га!
Митюнь, чучелко Педроши перейдёт.)))
17:57
Иван-крестьянский сын
Такая корова нужна самому! Он ещё пригодится ЦСКА на весенней стадии, ведь на два фронта выступать! Думаю и со звездой не был бы лишним!
17:47
Митяй Антибомж
Скорее всего Муслимыч забраковал эту аферу. Хотя бы у одного человека в Мире душа болит за Амкар.
17:15
Митяй Антибомж
bond1951 самим пригодится............********* Ога )) Поздравы! У вас там уже целый инкубатор таких, скоро можно будет выставку делать.
17:13
spetrov
Я так понимаю, ЦСКА еще и доплатить должен был.
17:12
sergant89
ЦСКА запросил слишком высокую цену за аренду? Нет, Оланаре запросил слишком высокую зарплату.
17:02
bond1951
самим пригодится............
16:58
Levbereg
Оланаре наверно офигел слегонца)))
16:45
Kanidzha
грамотный ход от Леонорыча))) парень съездил провёл так ему необходимые спаринги)))не устаю удивляться талантам Гиннера!
16:40
Таки да
Старые негры Гинера с переписанными паспортами больше никому не нужны. :-) А такой был бизнес...
16:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Логично. Что он совсем дурачок, чтобы менять ЗП в пару ломтей, на проездной и миску галушек, а и да бесплатное посещение катка в парке культуры. Зулус в Китае прилично зарабатывал, зачем ему быть нищебродом.
16:17
Бах-Родченков союз 321
Кто это вообще?
16:08
shpasic
ахахаха))
15:57