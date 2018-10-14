НТВ: В крови Тигиева был обнаружен амфетамин

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Однако полицейские заподозрили его в употреблении наркотиков и отправили на экспертизу.
Как утверждает НТВ, в крови у 23-летнего игрока был обнаружен амфетамин. Сообщается, что при задержании футболист вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и угрожал связями.
За пьяную езду задержан второй за день футболист "Крыльев Советов" pic.twitter.com/wnmd9Xp6S6– НТВ (@ntvru) 14 октября 2018 г.
В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Олимп-Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече премьер-лиги.
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