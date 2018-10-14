17:33 14 октября | Футбол — РПЛ

НТВ: В крови Тигиева был обнаружен амфетамин

Георгий Тигиев. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Георгий Тигиев. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Однако полицейские заподозрили его в употреблении наркотиков и отправили на экспертизу. 

Как утверждает НТВ, в крови у 23-летнего игрока был обнаружен амфетамин. Сообщается, что при задержании футболист вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и угрожал связями.

 

В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Олимп-Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече премьер-лиги.

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