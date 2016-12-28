Новым владельцем "Анжи" стал Осман Кадиев

"Анжи" 26 декабря сменил владельца. В этот день между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко" был заключен договор о передаче клуба новому собственнику, сообщает пресс-служба дагестанцев. По условиям соглашения, предыдущий владелец обязуется закрыть все долги клуба.

Осман Кадиев выразил готовность развивать потенциал клуба и поставил задачу "поднять уровень дагестанского футбола". Ранее "Анжи" принадлежал Сулейману Керимову. Во вторник клуб объявил о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам.

"Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба "Анжи", 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено Соглашение о передаче прав на Клуб. По условиям этого Соглашения структуры бывшего владельца Клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания Соглашения. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход Клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль Клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи". Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая Клуб, – поднять уровень дагестанского футбола", - говорится в сообщении клуба.