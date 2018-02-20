Новосельцев получил повреждение в контрольном матче "Арсенала"

Новичок тульского "Арсенала" Иван Новосельцев, перешедший к "оружейникам" зимой на правах аренды, в сегодняшней товарищеской встрече с сербским "Динамо" получил легкое повреждение, передает из Белека корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен. По словам главного тренера Миодрага Божовича, травма не носит серьезного характера:
– Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться, – сказал черногорский специалист.
Отметим, что набирающий форму Новосельцев вышел на утренний матч тульской команды, где играл условно резервный состав. Условно основной проведет свою встречу сегодня вечером против "Кайрата", и в ней ожидается участие другого звездного новичка – Артема Дзюбы. Начало спарринга – в 17.00 по московскому времени.
Новосельцев на сегодня всё. Небольшая травма. Поехала нога, почувствовал лёгкий дискомфорт. Перестраховались. pic.twitter.com/rYERKM7ZwQ– Mike Goncharov (@gribo4ki) 20 февраля 2018 г.
Gogy
Впереди всех идёт Локо, жирующий на народные деньги ОАО РЖД. А бабушки не могут позволит себя прокатиться по великой стране и заправить автомобиль на народной бензоколонке...
21:25
Serenky25
И мы все граждане великой страны собственники ее ресурсов (нефти, газа и т.п.). Поэтому ПАО Газ прем!
16:48
Serenky25
Спринт___Потому, что ПАО Газпром это транснациональная энергетическая корпорация. ((((:
16:46
Разбанен досрочно
Спринт, потому что тут любят нефте (без газа) компанию лукойл. пиши правильно.
16:44
вэняляйнэн
Стабильность признак класса.
16:22
Al Rains
Чо то всех ЦЗ скосило...невезуха...так то здоровья ему и всем остальным!!! Чую Васю Березуцкого в сборную вернут...как говорится ...борозды не испортит...
14:06
foreverCSKAforever
Нормально косит.
13:50
Производственник
супертравма у суперзведы переросла в суперновость супержурналиста
13:42
Felix BARSA
Соскучился по скамейке, это его законное место! Арсенал кота в мешке прикупил! Не будет с него толка!
13:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
дефективный хромой козлик.
13:11
sidnet78
... и пропустит 8-10 матчей
13:04