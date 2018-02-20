Новосельцев получил повреждение в контрольном матче "Арсенала"

Новичок тульского "Арсенала" Иван Новосельцев, перешедший к "оружейникам" зимой на правах аренды, в сегодняшней товарищеской встрече с сербским "Динамо" получил легкое повреждение, передает из Белека корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен. По словам главного тренера Миодрага Божовича, травма не носит серьезного характера:

– Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться, – сказал черногорский специалист.

Отметим, что набирающий форму Новосельцев вышел на утренний матч тульской команды, где играл условно резервный состав. Условно основной проведет свою встречу сегодня вечером против "Кайрата", и в ней ожидается участие другого звездного новичка – Артема Дзюбы. Начало спарринга – в 17.00 по московскому времени.