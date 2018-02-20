12:08 | Футбол — РФПЛ

Новосельцев получил повреждение в контрольном матче "Арсенала"

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Новичок тульского "Арсенала" Иван Новосельцев, перешедший к "оружейникам" зимой на правах аренды, в сегодняшней товарищеской встрече с сербским "Динамо" получил легкое повреждение, передает из Белека корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен. По словам главного тренера Миодрага Божовича, травма не носит серьезного характера:

– Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться, – сказал черногорский специалист.

Отметим, что набирающий форму Новосельцев вышел на утренний матч тульской команды, где играл условно резервный состав. Условно основной проведет свою встречу сегодня вечером против "Кайрата", и в ней ожидается участие другого звездного новичка – Артема Дзюбы. Начало спарринга – в 17.00 по московскому времени.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Gogy

Впереди всех идёт Локо, жирующий на народные деньги ОАО РЖД. А бабушки не могут позволит себя прокатиться по великой стране и заправить автомобиль на народной бензоколонке...

21:25

Serenky25

И мы все граждане великой страны собственники ее ресурсов (нефти, газа и т.п.). Поэтому ПАО Газ прем!

16:48

Serenky25

Спринт___Потому, что ПАО Газпром это транснациональная энергетическая корпорация. ((((:

16:46

Разбанен досрочно

Спринт, потому что тут любят нефте (без газа) компанию лукойл. пиши правильно.

16:44

вэняляйнэн

Стабильность признак класса.

16:22

Al Rains

Чо то всех ЦЗ скосило...невезуха...так то здоровья ему и всем остальным!!! Чую Васю Березуцкого в сборную вернут...как говорится ...борозды не испортит...

14:06

foreverCSKAforever

Нормально косит.

13:50

Производственник

супертравма у суперзведы переросла в суперновость супержурналиста

13:42

Felix BARSA

Соскучился по скамейке, это его законное место! Арсенал кота в мешке прикупил! Не будет с него толка!

13:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

дефективный хромой козлик.

13:11

sidnet78

... и пропустит 8-10 матчей

13:04

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