22:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новосельцев подписал с "Зенитом" контракт на пять лет

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Пресс-служба "Зенита" подтвердила переход защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. 25-летний футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

Напомним, что с ростовчанами воспитанник "Химок" завоевал серебро чемпионата России в минувшем сезоне. В марте 2015 года футболист дебютировал в сборной России, а сейчас был вызван Станиславом Черчесовым на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

"Зенит" приветствует Ивана Новосельцева в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!​" - говорится в заявлении пресс-службы.

Трансферное окно закрывается. Live! 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/31/ivan-novoseltsev-perekhodit-v-zenit/

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Rashford

Ростов жалко , чувствую в лиге разгромы будут.

23:40

GoaLapagos

играй в лч-показывай себя, нет же. бабло бабло, вот вся суть нашего футбика

23:40

Гаттузо зол!

Все правильно сделал. Ростовские прохиндеи сейчас ЛЧ денюжки по карманам распихают, частично долги перед командой погасят и опят пойдут побираться, да кредиты набирать и все вернется в привычную колею - игра в переходных матчах. Да и негоже москвичу сидеть в сельпо долго, можно и окать-акать начать, да на семки подсесть.

23:38

Sudden Finger

ПРОДАЖНЫЙ РЫЖИЙ ПЁС

23:36

Странник-777

За газированными баблосами поехал...

23:35

xueks

мымра!

23:32

vi4

позорище. бухаров что не рассказал, что этим только карьеру и имя загубишь...

23:31

pravovernyj

Зенит разваливал Рубин, теперь взялся за Ростов. В итоге у России не будет очков в рейтинге и Зенит, если не станет первым, вполне может опять в Лиге Европы сыграть вместо ЛЧ.

23:29

Курт Лямке

Жену его еще подпишите, а то от кого народ узнает насколько Ванечка талантлив!:))))))))))))))))))))

23:24

marshroot

с Варди пример надо брать

23:16

alex221083

Зря в бомжевик подался. Кладбище российских талантов. Уж лучше с Ростовом в Европе засветится и ехать расти туда! В рфпл только в мажора никчемного развиться можно, типо кокоры или мамая!

23:10

foreverCSKAforever

Хоть бы мыши летучие заопили за Гарая башлять "флагману".

23:08

Sasha Rostovskiy

Правильно Ванька сделал...с таким финансированием с Ростова надо бежать..а в Питере манет заработает на жизнь.а в ЛЧ успеет с Зеней.ФК Ростов жаль...хороший был клуб...

23:04

Излучение Промкооперации и Пищев

Митяй Антибомж Зря, Ваня. Просто - зря. /// Да, Митя, надо было переходить в одну небезызвестную, считающую себя великой, команду, которая не может пройти в отборочном раунде клуб с Кипра, причем даже не сильнейший там... Это Ваня плохо подумал...

23:00

Митяй Антибомж

Зря, Ваня. Просто - зря.

22:56

sergs1

Какая Лига чемпионов? Разбегается Ростов. Бабло получили за выход и до свиданья. А вот у Зени будет ЛЧ в следующем году.

22:53

murishan

ага,когда воду пили в середине тайма)))

22:52

Serjinio

а подписывал контракт в перерыве матча сборной?)))))))))))))

22:50

Fritz1983

в перерыве штоль?!!?)))

22:49

tryam

Закончит как Соловьев, в Факеле, ни кем, раз поменял Лигу Чемпионов на бабло

22:46

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