Новосельцев подписал с "Зенитом" контракт на пять лет

Пресс-служба "Зенита" подтвердила переход защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. 25-летний футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

Напомним, что с ростовчанами воспитанник "Химок" завоевал серебро чемпионата России в минувшем сезоне. В марте 2015 года футболист дебютировал в сборной России, а сейчас был вызван Станиславом Черчесовым на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

"Зенит" приветствует Ивана Новосельцева в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!​" - говорится в заявлении пресс-службы.

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