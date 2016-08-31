Новосельцев подписал с "Зенитом" контракт на пять лет

Пресс-служба "Зенита" подтвердила переход защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. 25-летний футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.
Напомним, что с ростовчанами воспитанник "Химок" завоевал серебро чемпионата России в минувшем сезоне. В марте 2015 года футболист дебютировал в сборной России, а сейчас был вызван Станиславом Черчесовым на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.
"Зенит" приветствует Ивана Новосельцева в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!" - говорится в заявлении пресс-службы.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/31/ivan-novoseltsev-perekhodit-v-zenit/
Rashford
Ростов жалко , чувствую в лиге разгромы будут.
23:40
GoaLapagos
играй в лч-показывай себя, нет же. бабло бабло, вот вся суть нашего футбика
23:40
Гаттузо зол!
Все правильно сделал. Ростовские прохиндеи сейчас ЛЧ денюжки по карманам распихают, частично долги перед командой погасят и опят пойдут побираться, да кредиты набирать и все вернется в привычную колею - игра в переходных матчах. Да и негоже москвичу сидеть в сельпо долго, можно и окать-акать начать, да на семки подсесть.
23:38
Sudden Finger
ПРОДАЖНЫЙ РЫЖИЙ ПЁС
23:36
Странник-777
За газированными баблосами поехал...
23:35
xueks
мымра!
23:32
vi4
позорище. бухаров что не рассказал, что этим только карьеру и имя загубишь...
23:31
pravovernyj
Зенит разваливал Рубин, теперь взялся за Ростов. В итоге у России не будет очков в рейтинге и Зенит, если не станет первым, вполне может опять в Лиге Европы сыграть вместо ЛЧ.
23:29
Курт Лямке
Жену его еще подпишите, а то от кого народ узнает насколько Ванечка талантлив!:))))))))))))))))))))
23:24
marshroot
с Варди пример надо брать
23:16
alex221083
Зря в бомжевик подался. Кладбище российских талантов. Уж лучше с Ростовом в Европе засветится и ехать расти туда! В рфпл только в мажора никчемного развиться можно, типо кокоры или мамая!
23:10
foreverCSKAforever
Хоть бы мыши летучие заопили за Гарая башлять "флагману".
23:08
Sasha Rostovskiy
Правильно Ванька сделал...с таким финансированием с Ростова надо бежать..а в Питере манет заработает на жизнь.а в ЛЧ успеет с Зеней.ФК Ростов жаль...хороший был клуб...
23:04
Излучение Промкооперации и Пищев
Митяй Антибомж Зря, Ваня. Просто - зря. /// Да, Митя, надо было переходить в одну небезызвестную, считающую себя великой, команду, которая не может пройти в отборочном раунде клуб с Кипра, причем даже не сильнейший там... Это Ваня плохо подумал...
23:00
Митяй Антибомж
Зря, Ваня. Просто - зря.
22:56
sergs1
Какая Лига чемпионов? Разбегается Ростов. Бабло получили за выход и до свиданья. А вот у Зени будет ЛЧ в следующем году.
22:53
murishan
ага,когда воду пили в середине тайма)))
22:52
Serjinio
а подписывал контракт в перерыве матча сборной?)))))))))))))
22:50
Fritz1983
в перерыве штоль?!!?)))
22:49
tryam
Закончит как Соловьев, в Факеле, ни кем, раз поменял Лигу Чемпионов на бабло
22:46