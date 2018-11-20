13:34 | Футбол — РПЛ

Николай Валуев - о Кокорине и Мамаеве: "Жалко, что одаренные ребята бездумно распоряжаются жизнью"

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался по поводу инцидента с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Футболисты находятся в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении  Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

"Мне жалко, что эти одаренные ребята, порой бездумно распоряжаются своей жизнью, жалко пострадавших", - приводит сайт interskol.ru слова Валуева.

В 2008 году Валуев был оштрафован на 130 тысяч рублей за избиение 61-летнего охранника. 

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Дополнительная информация

http://www.interskol.ru/vopros-valuevy/?cur_cc=131

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