20:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Николас Ломбертс: "Не знаю, останусь ли в "Зените"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не исключил своего ухода из клуба в нынешнее трансферное окно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее сообщалось, что 31-летним бельгийцем интересуются "Андерлехт" и ряд клубов из Турции и Англии.

– Николас, вы остаетесь в "Зените"?

– Я не знаю, посмотрим, до закрытия трансферного окна еще четыре дня...

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Pleafant

Так в раздумьях может и сезон пройти,тем более,если за раздумья платят.

21:51

Джин_SM(v3)

Иди с Богом!

20:54

SP2

Николас, оставайся! Ты очень нужен Зениту и Петербургу!

20:46

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