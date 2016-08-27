Николас Ломбертс: "Не знаю, останусь ли в "Зените"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не исключил своего ухода из клуба в нынешнее трансферное окно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее сообщалось, что 31-летним бельгийцем интересуются "Андерлехт" и ряд клубов из Турции и Англии.

– Николас, вы остаетесь в "Зените"?

– Я не знаю, посмотрим, до закрытия трансферного окна еще четыре дня...