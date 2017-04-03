Николас Ломбертс: "10 лет в "Зените" - лучшие годы моей жизни"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс в интервью "СЭ" заявил, что годы в клубе из Санкт-Петербурга были лучшими в его жизни. Бельгийский футболист в 2007 году перебрался в российскую команду из "Гента". По окончании этого сезона игрок перейдет в "Остенде".

– Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет, - признался Ломбертс. - Сейчас понимаю – принял тогда лучшее решение в жизни. У меня был шанс оказаться в берлинской "Герте", и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург, и все изменилось. Выбрал "Зенит". Россия и Санкт-Петербург – мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире. До последней игры сезона осталось 50 дней. Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Питере я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но, уверен, они нахлынут. Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры "Зенита" в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже как простой болельщик (улыбается).

Полное интервью Ломбертса