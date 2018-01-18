Неманья Пейчинович: "Денисов должен быть в основе сборной России"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что хавбек клуба Игорь Денисов заслуживает попадания в сборную России. Футболист не вызывался в национальную команду после того, как ее возглавил Станислав Черчесов.
– Игорь Денисов не вызывается в сборную России. Несправедливо?
– Это странно. Я спрашивал у Игоря об этом, но он отмахивался: "Там дело в другом". Не знаю, почему его не вызывают в сборную, но это потеря для вашей команды. По мне Игорь должен быть в основе. (Гоша ЧЕРНОВ)
npokypop_6apcyk
Я согласен с Пейчиновием. Денисов - лучший опорник нашего чемпионата. Во всяком случае, в отборе и разрушении атак соперника с ним никто не сравнится. Глушаков более атакующий игрок. Таких, как Денисов в России на данный момент больше нет.
04:50
AnatolyNZ
Вот ещё один играющий эксперт.
03:21