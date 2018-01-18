Неманья Пейчинович: "Денисов должен быть в основе сборной России"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович считает, что хавбек клуба Игорь Денисов заслуживает попадания в сборную России. Футболист не вызывался в национальную команду после того, как ее возглавил Станислав Черчесов.

– Игорь Денисов не вызывается в сборную России. Несправедливо?

– Это странно. Я спрашивал у Игоря об этом, но он отмахивался: "Там дело в другом". Не знаю, почему его не вызывают в сборную, но это потеря для вашей команды. По мне Игорь должен быть в основе. (Гоша ЧЕРНОВ)

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