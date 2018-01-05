19:40 | Футбол — РФПЛ

Натхо в ближайшие месяцы решит, оставаться ли ему в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, находящийся в отпуске в Израиле, заявил местным журналистам о том, что примет решение о продолжении своей карьеры в ближайшие месяцы. По словам хавбека, армейцы заинтересованы в том, чтобы он подписал новый контракт с клубом.

– Я полностью выложусь ради достижения целей и задач клуба. Знаю, что армейцы заинтересованы в том, чтобы я остался в команде по окончании нынешнего контракта, – сказал Натхо. – Я очень этим польщен. Намерен принять окончательное решение в ближайшие полтора – два месяца. (Эли ШВИДЛЕР)

Напомним, что Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2018-го. В текущем сезоне 29-летний израильтянин провел в составе армейцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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henri71

Оставайся, Бибрас, оставайся на 5 месте

21:09

Бу-га-га!

Раскочегарился после невнятного сезона. Надо переподписывать.

21:07

клад555

Бибрас ты мужик реальный.....оставайся!

20:31