"Мы шокированы произошедшей трагедией..." "Локомотив" сообщил о гибели Алексея Ломакина

Футбольный клуб "Локомотив" подтвердил гибель 18-летнего футболиста команды Алексея Ломакина.

"В Москве погиб футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшей трагедией и соболезнуем родным и близким Леши...", - говорится в сообщении клуба.

Новость о пропаже игрока появилась 30 ноября. В полицию города Москвы обратилась безработная женщина, представившаяся матерью Ломакина. Она заявила, что ее сын в тот день уехал на сборы в ДЦ ФК "Локомотив", и с тех пор на связь не выходил. Далее выяснилось, что Андрей оставил телефон в такси, в котором он ехал вместе со своим другом Иваном. Иван пояснил, что вместе с Ломакиным он распивал спиртные напитки, но не помнит, где это происходило. Мать, в свою очередь, заявила, что Андрей иногда принимал медицинский препарат тропикамид, из-за чего его поведение становилось неадекватным.

В текущем сезоне Ломакин провел три матча в молодежном первенстве России.