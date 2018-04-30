Мурад Мусаев: "В матче с "Локомотивом" постараемся сделать все от нас зависящее"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что в матче 28-го тура РФПЛ с "Локомотивом" его команда постарается сделать все возможное для положительного результата. По словам Мусаева, краснодарцы хотят порадовать своих зрителей.

– Волнуюсь ли? Ну, волнение такое, приятное, которое бывает перед каждой игрой, когда ты знаешь, что будет хорошая погода, будут наши зрители, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Наш футбол". - Хотим порадовать своих болельщиков. Всегда стремимся к максимальному результату, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, а там посмотрим.

Перед встречей "Краснодар" занимает пятую строчку чемпионата с 47 очками. "Локомотив" идет первым, имея в активе 57 баллов. "Железнодорожники" в случае победы выиграют золотые медали.