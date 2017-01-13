Мийо Цакташ: "Рубину" реальнее пробиться в Лигу Европы через Кубок России"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ рассказал, как пережил уход из команды своего друга Марко Девича. Он добавил, что кзаннцам будет проще пробиться в Лигу Европы через Кубок России.

– Хорошо отдохнул в Хорватии со своей семьей, – говорит Цакташ. – Медосмотр показал, что здоровье отличное. Ничего не беспокоит.

– Как отреагировал на то, что уходит Марко Девич?

– Это мой друг. Будет тяжело и немного скучно, но это футбол. Это нормально.

– Какие задачи на вторую часть сезона?

– Я думаю, что мы должны быть выше в таблице. Лига Европы? Я думаю, что через Кубок выйти туда реальнее. Все-таки у нас новая команда и нужно время, чтобы выходить через чемпионат.

– Что сказал Грасия на первой тренировке?

– Поздравил всех с Новым годом. Сказал, что надо работать. (Артур ЕНИКЕЕВ)