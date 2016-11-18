12:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "На матч с "Крыльями" у "Зенита" максимум 14 игроков"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" посетовал на большое число травмированных игроков. Специалист добавил, что сине-бело-голубые готовы к предстоящей встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– У нас есть проблемы: из 23 игроков отсутствуют 9: Файзулин, Рязанцев, Данни, Смольников, – сказал Луческу. – Могилевец вернулся с травмой. И еще трое пропустят матч из-за перебора карточек.

Первую тренировку проводит Шатов, Дзюба работает всего два дня. Отмечу, что у многих игроков проблемы возникли не в этом году. Они имели эти травмы несколько лет назад. Нужно что-то делать с футболистами, у которых хронические повреждения: делать операции, чистить, чтобы они работали в общей группе на сборах. В воскресенье у нас будет максимум 14 игроков в заявке, но мы готовы сыграть хорошо.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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