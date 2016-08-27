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Мирча Луческу: "Матч против "Амкара" не самый лучший в сезоне в исполнении "Зенита"

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Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 3:0. Автор дубля ЖУЛИАНУ.Жулиану - крушить! Жулиану - ломать! "Зенит" разбил "Амкар"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) отметил организованное выступление пермяков в текущем сезоне. Специалист остался доволен игрой своей команды в минувшей встрече.

– Была ли эта игра лучшей в исполнении "Зенита"? Нет, лучшей была игра против ЦСКА (1:0) за Суперкубок России, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Луческу. – Хотя и сегодня мы сыграли хорошо. Нам противостоял хорошо организованный соперник, который до этой встречи не пропускал и редко позволял соперникам создавать моменты. Доволен тем, что мы контролировали мяч, создавали моменты и некоторые из них реализовали.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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