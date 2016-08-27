Мирча Луческу: "Матч против "Амкара" не самый лучший в сезоне в исполнении "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) отметил организованное выступление пермяков в текущем сезоне. Специалист остался доволен игрой своей команды в минувшей встрече.

– Была ли эта игра лучшей в исполнении "Зенита"? Нет, лучшей была игра против ЦСКА (1:0) за Суперкубок России, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Луческу. – Хотя и сегодня мы сыграли хорошо. Нам противостоял хорошо организованный соперник, который до этой встречи не пропускал и редко позволял соперникам создавать моменты. Доволен тем, что мы контролировали мяч, создавали моменты и некоторые из них реализовали.