Миодраг Божович: "Я – тренер "Арсенала" и переговоров ни с кем не вел"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:0) остался доволен игрой команды. По его словам, команда заняла почетное седьмое место.

– Я думаю, сегодня мы хорошо сыграли. Может быть, только в самом начале не очень уверенно действовали, но потом собрались и создавали хорошие моменты, - отметил Божович. - Выиграли заслуженно, но остался, конечно, осадок после игры с ЦСКА, когда проиграли 6:0. Я очень рад, что сегодня перед нашими болельщиками, которые весь год нам помогали, очень хорошо болели, мы хоть немного "отмазались".

Хотел бы поздравить игроков и сказать им отдельное спасибо. В подавляющем большинстве случаев они бились, сражались. Поражение в игре с ЦСКА трудно объяснить. Ребятам надо отдать должное, потому что в конце концов заняли почетное седьмое место.

– В стартовом протоколе Александров был в запасе, но вышел на поле со стартовым свистком. Он отдал прекрасный пас на Дзюбу в эпизоде с первым голом, и получилось, что вы угадали с заменой еще до игры. Что там произошло?

– У Чаушича была проблема со спиной, он два дня не тренировался. Он попытался выйти на уколах, но была большая боль, и он не смог играть.

– Ходят слухи, что с вами контактировали представители "Зенита". Так ли это?

– Я не хочу ничего говорить на эту тему. Слухи слухами, но, если вы мне верите, со мной никто не разговаривал. Кому-то, может, нравится мою фамилию упоминать. Но такого не было, чтобы мне кто-то звонил, и я с кем-то разговаривал.

– Сейчас можно подвести итог, и "Арсеналу" не хватило всего двух очков, чтобы попасть в Лигу Европы, многие потери были необязательными и обидными. Если вы останетесь на своем посту, сумеет ли команда уже к июлю подготовиться так, чтобы не терять очки с первых туров и не сожалеть об этом в следующем мае?

– Все зависит от усиления и от работы, которая должна делаться уже сейчас. Если наберем игроков, сможем что-то сделать. У нас много арендованных игроков, и без них у нас мало кто останется и будет очень тяжело. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)