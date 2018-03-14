16:08 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Дополнительного колорита у матча с "Ростовом" нет"


Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Ростова", с которым раньше работал черногорский специалист, отметил, что в составе соперника осталось мало игроков, которых он тренировал. По его мнению, предстоящая игра не будет отличаться от любых других.

– Вы с Артемом Дзюбой, который теперь выступает за "Арсенал", успешно сотрудничали именно в  "Ростове". Это привносит какой-то дополнительный колорит в предстоящую игру?

– Честно говоря, нет. Потому что людей, которые были там, когда я их тренировал, осталось очень мало. Из игроков остались только Калачев и Гацкан… Так что ничего особенного не будет, такая же игра, как любая другая. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 23-й тур: из марта в апрель
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