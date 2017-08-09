Миодраг Божович: "Арсенал" не успевал за "Спартаком"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после поражения от "Спартака" (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что у его подопечных не получалось контролировать мяч в этой встрече. Специалист отметил, что тульский клуб пытался играть в атакующий футбол, из-за чего пропускал контратаки.

– Не все получалось, не контролировали мяч, – сказал во флеш-интервью Божович. – Не успевали за соперником. Допустили ошибки, которые нельзя делать. Пошли большими силами вперед и получали контратаки. Хотя "Спартак" мог забить и раньше.

Сегодня хотели сыграть в атакующий футбол, но ошибки, которые мы повторяем... Есть над чем работать.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"