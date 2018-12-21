Министр спорта прокомментировал видео с Аршавиным у стрипклуба

После заседания коллегии Министерства спорта РФ глава ведомства Павел Колобков прокомментировал проступок главы международного детского проекта "Сириус" Андрея Аршавина, который на днях в нетрезвом состоянии был снят на видео в окружении девушек около стриптиз-клуба.



– Я не очень слежу за похождениями Андрея Аршавина, – сказал Колобков. – Если вы мне расскажите, что произошло, я попробую дать комментарий.

– Он был ночью замечен возле стриптиз клуба, где с девушками катался на лошади. Как это влияет на молодое поколение, которое видит все это?

– Вы об этом... Я не очень слежу за околоспортивными событиями. Меня интересует сам спорт и результаты в нем. И вам, журналистам, я посоветую уделять больше внимания спортивным моментам и не тиражировать отрицательные истории. (Дмитрий Сомов)