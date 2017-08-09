Михаил Вартапетов: "Скорее всего, у Тимофеева повреждена передняя крестообразная связка"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подтвердил информацию "СЭ", что полузащитник Артем Тимофеев повредил крестообразную связку левого колена в матче 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0). Однако, по словам специалиста, потребуется ли футболисту операция, станет известно завтра, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– К сожалению, по предварительному мнению, которое сформировано после клинического осмотра, у Тимофеева серьезное повреждение связок левого коленного сустава, – сказал Вартапетов. – Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Со степенью тяжести и необходимостью операции определимся в четверг.

– Речь идет о том же колене, которое было травмировано прежде?

– Да. О левом. И, к сожалению, это даже не следствие единоборства, а неудачного движения. Опорная нога... Завтра во второй половине дня постараемся сформировать уже окончательный диагноз.

– Как он сейчас себя чувствует?

– Подавлен, расстроен... Поддерживаем его как можем. Пока это все предварительно.

– Но колено нестабильно?

– Конечно...

У Тимофеева - травма передней крестообразной связки колена //

Массимо Каррера: "Тимофеева "Спартак" потерял надолго" //

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"