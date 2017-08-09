Михаил Вартапетов: "Скорее всего, у Тимофеева повреждена передняя крестообразная связка"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подтвердил информацию "СЭ", что полузащитник Артем Тимофеев повредил крестообразную связку левого колена в матче 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0). Однако, по словам специалиста, потребуется ли футболисту операция, станет известно завтра, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– К сожалению, по предварительному мнению, которое сформировано после клинического осмотра, у Тимофеева серьезное повреждение связок левого коленного сустава, – сказал Вартапетов. – Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Со степенью тяжести и необходимостью операции определимся в четверг.
– Речь идет о том же колене, которое было травмировано прежде?
– Да. О левом. И, к сожалению, это даже не следствие единоборства, а неудачного движения. Опорная нога... Завтра во второй половине дня постараемся сформировать уже окончательный диагноз.
– Как он сейчас себя чувствует?
– Подавлен, расстроен... Поддерживаем его как можем. Пока это все предварительно.
– Но колено нестабильно?
– Конечно...
У Тимофеева - травма передней крестообразной связки колена //
Массимо Каррера: "Тимофеева "Спартак" потерял надолго" //
Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"
igogohruhru
только играть начал и на тебе
00:07
parasonic
Как же жаль парня. Только-только стал показывать себя. Здоровья ему!
23:39 9 августа
Бурый аз есьм
полгода.очень жаль(((
23:15 9 августа