Массимо Каррера: "Тимофеева "Спартак" потерял надолго"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:0) отметил, что провел большую ротацию состава, поскольку для него "нет такого понятия "основной игрок", передает спецкор "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Специалист подчеркнул, что полузащитник команды Артем Тимофеев получил серьезную травму. В первом тайме футболист в попытке перехватить мяч после разворота неудачно поставил левую ногу и вывернул ее, после чего упал на газон. Врачи красно-белых после быстрого осмотра переложили Тимофеева на носилки – и он покинул поле на электрокаре.

– Тимофеева мы, скорей всего, потеряли надолго, – сказал Каррера. – У него травма колена, завтра узнаем, насколько серьезная. Ребров и Фернанду остались в запасе, потому что для меня нет такого понятия "основной игрок": все должны доказывать свое право на место в составе. Петковича я заменил во втором тайме чисто по тактическим соображениям – что-то у него не получалось.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"