Михаил Галактионов: "Почему игроки "Арсенала" не выбили мяч, где принципы fair play? Это недопустимо"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов считает, что игроки "Арсенала" должны были выбить мяч за пределы поля в концовке встречи 21-го тура чемпионата России в Туле (0:1). После столкновения двух футболистов "Ахмата" хавбек Олег Иванов оказался на газоне, а туляки начали победную атаку - после перехвата Кирилла Комбарова.
– Наш игрок не мог встать. Возможно, он получил серьезную травму, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Галактионов. – Может, с ним что-то случилось: например сознание потерял или и того хуже. Почему соперники ничего не сделали, почему не соблюли принципы fair play? Мы считаем, что такое отношение недопустимо.
Солёный
Вообще-то у судей рекомендации - если нет нарушения, то не свистеть, а дать закончить эпизод...
02:23
letmebetomorrow
В современном футболе многие команды в конце встречи в самые ответственные менты ложатся на газоне - типа ноги сводит. И ты нет тянуть тянут время. Теперь ещё некоего останавливаться после того как игроки одной команды поле не поделили. Такие вещи делают футбол хуже.
00:56
Баск
Есть судья, который должен в таких случаях принимать решение. Кстати, и ФИФА рекомендует продолжать игру до свистка судьи, а не выбивать мяч.
00:35
ilias67
Монте-Кристо (Мститель) . Эти дикари из горных аулов известные симулянты, поэтому правильно сделали, что продолжили игру. Тем более, что фейр-плей и Ахмат - это антиподы. Все правильно сказал! Главный дикарь Иванов, чисто чеченская фамилия! К.зёл ты Монте-Кристо (Мститель) !!!
00:12
tamer-1
какое время тянуть)))?мяч у него)),какое то жалкое нытье у вас.и поытка оправдыватьсчя,ни одного горного не было в этом эпизоде..все ваши ,,,а что такого было в Грозном то?там не жгут кресла.не орут матом тысяча ебилов полуголых,не глушат глушилками как скотов,хоть с матерью=хоть с бабушкой ходи,все ваши буйные -там стоят по тсрунке как полагается норм.человеку,это спорт...Комбарик единственный-кто играл бы сегодня в Италии..
23:28 4 марта
Lars Berger
Кто бы мычал...)
23:27 4 марта
Крэнкейс
Какой же суперматч то был !!!! Сколько накала,страстей!!!
23:02 4 марта
verivanna121189
Вы будете время тянуть, а другие вас ждать? Вряд ли!
22:57 4 марта
Coldmeat
Так травму получил или нет? Если нет, то какого валялся? Может все таки ему притензии предъявить? Посути он виновник гола. А то привыкли валятся, время тянуть.
22:48 4 марта
Монте-Кристо (Мститель) .
Эти дикари из горных аулов известные симулянты, поэтому правильно сделали, что продолжили игру. Тем более, что фейр-плей и Ахмат - это антиподы.
22:45 4 марта
igorx70
Тренер Ахмата говорит о фейр плей!Смешно.А что творится на домашних матчах Ахмата?
22:40 4 марта
Thomas_Boy_
Правильно сказал. Горные Орлы так бы не поступили.
22:37 4 марта