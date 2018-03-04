Михаил Галактионов: "Почему игроки "Арсенала" не выбили мяч, где принципы fair play? Это недопустимо"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов считает, что игроки "Арсенала" должны были выбить мяч за пределы поля в концовке встречи 21-го тура чемпионата России в Туле (0:1). После столкновения двух футболистов "Ахмата" хавбек Олег Иванов оказался на газоне, а туляки начали победную атаку - после перехвата Кирилла Комбарова.

– Наш игрок не мог встать. Возможно, он получил серьезную травму, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Галактионов. – Может, с ним что-то случилось: например сознание потерял или и того хуже. Почему соперники ничего не сделали, почему не соблюли принципы fair play? Мы считаем, что такое отношение недопустимо.