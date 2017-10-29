Михаил Боярский: "Зенит" может не волноваться за лидерство благодаря длинной скамейке"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский не считает, что разгромное поражение сине-бело-голубых от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России помешает питерцам занять итоговое первое место. По его мнению, легионеры не смогли показать победный футбол.
– Гости сегодня удивили?
– "Локомотив" был на крыльях. В "Зените" ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках, – сказал Боярский. – Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в "Зенит", потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить "Зенит" чемпионства, первое место займет обязательно.
– Что позволяет сохранять надежду?
– Благодаря длинной скамейке "Зенит" может не волноваться за лидерство. По сравнению с "Локомотивом" она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у "Зенита" великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы – более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Опрос
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Михаил Боярский
- Джефферсон Фарфан
Mr.Trololo
И правда у Шляпы прогрессирующий старческий маразм
20:27
ravilius777
из ума выжил, каналья
20:22
Pleafant
Ну,если только эту длинную скамейку со всем шлаком,сидящим на ней поставить перед воротами. Конечно,может Д.Артаньян всея Руси прикалывается,говоря о великолепном составе,который уже месяц ничем не подтверждает своё великолепие.
20:08
новодел
да и длинна скамейки ещё не гарантирует лидерство..
19:56
новодел
а что же эта длинная скамейка не помогла сегодя переломить ход матча?..
19:55
новодел
а толку то в этой длинной скамейке?одно количество только..качества то нет..
19:53
werder63
Аутсайдерам вообще не надо волноваться за чемпионство!)) Бомжи ими не будут!))
19:41