19:38 | Футбол — РФПЛ

Михаил Боярский: "Зенит" может не волноваться за лидерство благодаря длинной скамейке"

7

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский не считает, что разгромное поражение сине-бело-голубых от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России помешает питерцам занять итоговое первое место. По его мнению, легионеры не смогли показать победный футбол.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 0:3. Джефферсон ФАРФАН (в белом) празднует свой второй гол с тренерским штабом.Фарфанище! "Локо" разгромил "Зенит"

– Гости сегодня удивили?

– "Локомотив" был на крыльях. В "Зените" ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках, – сказал Боярский. – Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в "Зенит", потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить "Зенит" чемпионства, первое место займет обязательно.

– Что позволяет сохранять надежду?

– Благодаря длинной скамейке "Зенит" может не волноваться за лидерство. По сравнению с "Локомотивом" она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у "Зенита" великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы – более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" 

Опрос

"Локомотив" - главный фаворит чемпионата России-2017/18?
голосовать
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mr.Trololo

И правда у Шляпы прогрессирующий старческий маразм

20:27

ravilius777

из ума выжил, каналья

20:22

Pleafant

Ну,если только эту длинную скамейку со всем шлаком,сидящим на ней поставить перед воротами. Конечно,может Д.Артаньян всея Руси прикалывается,говоря о великолепном составе,который уже месяц ничем не подтверждает своё великолепие.

20:08

новодел

да и длинна скамейки ещё не гарантирует лидерство..

19:56

новодел

а что же эта длинная скамейка не помогла сегодя переломить ход матча?..

19:55

новодел

а толку то в этой длинной скамейке?одно количество только..качества то нет..

19:53

werder63

Аутсайдерам вообще не надо волноваться за чемпионство!)) Бомжи ими не будут!))

19:41