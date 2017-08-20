Массимо Каррера: "Спартак" не может довести игру до конца. У меня нет этому объяснения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что в начале работы в московском клубе он использовал схему с тремя центральными защитниками. По его словам, данная формация позволяла соблюдать необходимый баланс в игре.

- Когда я начал работать с командой, мы выступали по расстановке с тремя центральными защитниками, - сказал Каррера в эфире программы "После футбола". - Это необходимо, чтобы настроить баланс в игре.

Конечно, нам не хватает концентрации. Мы не справляемся с контратаками, не можем довести игру до конца. Если посмотрим на матчи, мы допускали ошибки в конце матчей. Во втором тайме "Спартак" пропускает больше.

Я не могу дать этому объяснения. Возможно, это связано с падением напряжения. В матче с "Локомотивом" мы проиграли не из-за того, что играли вдесятером, а из-за потери концентрации в эпизодах. Мы допустили несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам.