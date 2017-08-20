Массимо Каррера: "Сейчас первый номер Селихов, дальше - поживем, увидим"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что не будет менять вратарей команды каждый матч, так как это не поможем в уверенности команды. По его словам, вратарь золотого сезона Артем Ребров очень профессионально воспринимает ситуацию, оставшись в запасе после матча 4-го тура с "Зенитом" (1:5).

– Выбор вратаря? Сейчас играет Селихов – он первый номер, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Поживем, увидим. Мы не можем вратаря менять каждый матч. Никто не будет чувствовать уверенность в действиях вратаря и в построении защиты в целом. Дело в том, что помимо успешной игры – Ребров очень хороший человек. Он знает, что вратарь очень серьезная позиция, и он активно тренируется.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры