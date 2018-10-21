Массимо Каррера: "Сегодня я провалился"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Арсенала" в матче 11-го тура РПЛ (2:3) заявил, что не станет прятаться от болельщиков.

- Вы сказали, что надо убедить Федуна результатом.

- Сегодня я провалился.

- Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов?

- Игнатов - полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Это качественный игрок.

- Это тупик или вы все еще позитивны?

- Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно - как ты это делаешь.

- Может, надо с болельщиками встретиться?

- У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков. (Дмитрий Зеленов)

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