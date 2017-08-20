Массимо Каррера: "Надеюсь, что из "Спартака" меня не уволят"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что сделает все возможное для возвращения команды в число лидеров чемпионата России. Специалист подчеркнул, что не хотел бы быть отправленным в отставку.
– Конечно, я надеюсь, что увольнения не случится (смеется), – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. - Сделаю все возможное для возвращения "Спартака" в верхнюю часть таблицы, все, что будет в моих силах. Понятно, что будущее тренера определяет клуб. Вопрос отставки – компетенция руководителей команды.
Напомним, чемпион страны после семи туров располагается на 10 месте, имея в активе 8 очков. Больше "Спартака" (13 голов) в премьер-лиге пропустил только "Анжи" (16).
Sudden Finger
Ну и идиота там посадили переводить слова Карреры! Ужас нах!
23:12
robinzon
Терпилам - только терпеть и остается! Импотенты - оплодотворять не могут. Пора бы привыкнуть!
23:10
TRISP
Всё таки Каррера супер человечеще! Очень нравится его подход и к жизни и к футболу! Надо за него держаться! Видно, что не смотря на не удачи команда будет играть. Массимо-грациа!
22:52
manylovoleg
Мы - далеко! Но в головах - мы всегда и сейчас первые!!! Массимо - мы с тобой и командой!!! Мы - команда!!! Терпим и ждем!!! Спартак - только сердцем!!!!
22:39
parasonic
А почему нет ссылки на источник инфы? Я так понимаю, что это из передачи "После футбола с Георгием Черданцевым". Смотрю в прямом эфире как раз....
22:38
да, мой учитель
ЛЧ добьёт Массиму.) сам уйдёт.
22:38