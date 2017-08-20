Массимо Каррера: "Надеюсь, что из "Спартака" меня не уволят"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что сделает все возможное для возвращения команды в число лидеров чемпионата России. Специалист подчеркнул, что не хотел бы быть отправленным в отставку.

– Конечно, я надеюсь, что увольнения не случится (смеется), – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. - Сделаю все возможное для возвращения "Спартака" в верхнюю часть таблицы, все, что будет в моих силах. Понятно, что будущее тренера определяет клуб. Вопрос отставки – компетенция руководителей команды.

Напомним, чемпион страны после семи туров располагается на 10 месте, имея в активе 8 очков. Больше "Спартака" (13 голов) в премьер-лиге пропустил только "Анжи" (16).

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры