22:21 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Надеюсь, что из "Спартака" меня не уволят"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что сделает все возможное для возвращения команды в число лидеров чемпионата России. Специалист подчеркнул, что не хотел бы быть отправленным в отставку.

– Конечно, я надеюсь, что увольнения не случится (смеется), – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. - Сделаю все возможное для возвращения "Спартака" в верхнюю часть таблицы, все, что будет в моих силах. Понятно, что будущее тренера определяет клуб. Вопрос отставки – компетенция руководителей команды.

Напомним, чемпион страны после семи туров располагается на 10 месте, имея в активе 8 очков. Больше "Спартака" (13 голов) в премьер-лиге пропустил только "Анжи" (16).

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Sudden Finger

Ну и идиота там посадили переводить слова Карреры! Ужас нах!

23:12

robinzon

Терпилам - только терпеть и остается! Импотенты - оплодотворять не могут. Пора бы привыкнуть!

23:10

TRISP

Всё таки Каррера супер человечеще! Очень нравится его подход и к жизни и к футболу! Надо за него держаться! Видно, что не смотря на не удачи команда будет играть. Массимо-грациа!

22:52

manylovoleg

Мы - далеко! Но в головах - мы всегда и сейчас первые!!! Массимо - мы с тобой и командой!!! Мы - команда!!! Терпим и ждем!!! Спартак - только сердцем!!!!

22:39

parasonic

А почему нет ссылки на источник инфы? Я так понимаю, что это из передачи "После футбола с Георгием Черданцевым". Смотрю в прямом эфире как раз....

22:38

да, мой учитель

ЛЧ добьёт Массиму.) сам уйдёт.

22:38