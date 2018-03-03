Массимо Каррера: "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА - в одной весовой категории"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что на поле встретятся команды одного уровня. По словам наставника красно-белых, у соперника он выделил бы Алексея и Антона Миранчуков.

- Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что железнодорожники и "Спартак" находятся в разных весовых категориях. Как вам такие слова?

- У нас разное количество очков. У них на восемь больше.

- Так они в разных категориях?

- "Локомотив" доказывает, что в данный момент в той же категории, что мы, "Зенит" и ЦСКА.

- Илья Геркус также сказал, что это решающий матч для "Спартака", а для "Локомотива" нет. Согласны с этим?

- Это очень важный матч для нас. Мы должны сократить отставание от железнодорожников. Говорю о том, что надо сделать нам.

- Вы говорили, что в ЦСКА вам симпатичны Фернандес и Головин. А кто в "Локомотиве"?

- Это высказывание: кого я считаю из российских игроков достойными поехать выступать в Европу. Но у Мариу российский паспорт, поэтому назвал его.

- А из "Локомотива" кто?

- Оба Миранчука. Они могу быть будущим сборной России.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)