Массимо Каррера: "Главное победить "Ростов". Не имеет значения, как именно мы забьем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры 9-го тура чемпионата России против "Ростова".

- Играем на третий день, особенно быстро надо готовиться к каждому матчу. "Ростов" - команда, которая мало пропускает, играет в хороший футбол и имеет качественных футболистов, - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер". - Главное победить. Не имеет значения, как именно мы забьем.

"Спартак" - "Ростов": чемпионат России по футболу, 9-й тур, 30 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)