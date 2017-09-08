Массимо Каррера: "Был бы рад Смолову, но он слишком дорог для "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему подписывался на Инстаграм нападающего "Краснодара" Федора Смолова, а затем от него отписался.



– Я подписался на Смолова, как только приехал в Россию. Мне нравится его стиль, манера одеваться, – цитирует Карреру "Чемпионат". – Я подписался не из-за желания его купить. Я был бы рад такому игроку, но понимал, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по Инстаграму! Я возьму и позвоню ему.

Покупка Смолова – это слишком дорого для "Спартака". Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками.