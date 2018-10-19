Мамаев готов сотрудничать. Речь футболиста в суде

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил во время слушаний Московского городского суда, который рассматривает апелляцию на его заключение под стражу. Футболист настаивает, что его действия нельзя квалифицировать как хулиганские.

– Уважаемый суд! Ваша честь! Поддерживаю позицию адвоката. Не принимал участия в хулиганских действиях. Это подтвердила очная ставка и слова Дениса Пака. Что касается, других пострадавших – Соловчука, Гайсина и Ушаковой, я хотел бы публично извиниться, – обратился Мамаев по видеосвязи из СИЗО. – Готов понести установленную законом ответственность, возместить весь ущерб. Если это возможно, хотел бы примирение сторон. У всех прошу прощения – у коллег и болельщиков. Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми! Готов сотрудничать со следствием, всегда буду появляться в управлении. И еще выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и семью. Надеюсь, суд рассмотрит все данные моего адвоката и будет принято правильное решение.

Однако прокурур выступил за то, чтобы оставить меру пресечения для Мамаева без изменения.

Кокорин и Мамаев: слушание апелляций. Live!