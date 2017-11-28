19:14 | Футбол — РФПЛ

Малафеев вернулся в "Зенит"

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Как ранее сообщал "СЭ", бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев вошел в структуру клуба. По информации официального сайта сине-бело-голубых, он назначен на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам.

Малафеев провел в "Зените" всю профессиональную карьеру, отыграв 442 матча (в том числе 164 на ноль). Он стал рекордсменом клуба по сыгранным минутам (39 167) и по трофеям (16). С питерцами он четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, по разу - Кубок премьер-лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 

Также на его счету 29 матчей за сборную России и участие в чемпионатах Европы-2004, 2008 и 2012. Профессиональную карьеру голкипер завершил в 2016 году.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-11-28-vyacheslav-malafeev-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Пропал клуп...

19:19

Millwall82

Поздравляю Слав.

19:17