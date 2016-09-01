Максим Митрофанов: "Зенит" заблокировал трансфер Витселя, так как не смог найти ему замену"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал подробности срыва трансфера полузащитника клуба Акселя Витселя в "Ювентус". Митрофанов отметил, что именно "Зенит" заблокировал переход бельгийца.
– Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась, – приводит ТАСС слова гендиректора "Зенита". – Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в "Зените". Тем не менее, сделка не состоялось, и было принято решение трансфер Витселя в "Ювентус" не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы.
Aborigen06
сейчас он заблокирует играть))
17:51
SIZ170
..... потом как Халка за реальные деньги продадите
17:50
SIZ170
продлите уже контракт..... пусть играет спокойно.....
17:50
fr0l
сейчас, всё что угодно говорить можно)))
17:44
fr0l
аххахаа))))
17:44
Andrey_Veselov
Я б продал. Зимой больше 5 не дадут. А до зиму зенит бы и юсуповым доиграл
17:39
Супершвайни
Одувана обидели) Где права человека ? )))
17:35
zvovs
Нельзя так поступать, у него может развиться всякая хрень что скажется плохо на игре.... и это будет далеко не первый пример, тем более что о зарплате ему точно можно не беспокоится.
17:06