16:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Митрофанов: "Зенит" заблокировал трансфер Витселя, так как не смог найти ему замену"

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Аксель ВИТСЕЛЬ, Ведран ЧОРЛУКА, Александр СЕЛИХОВ, Курбан БЕРДЫЕВ.10 несостоявшихся трансферов в РФПЛ: от Витселя и Чорлуки до Селихова и Бердыева

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал подробности срыва трансфера полузащитника клуба Акселя Витселя в "Ювентус". Митрофанов отметил, что именно "Зенит" заблокировал переход бельгийца.

– Что касается Витселя, то ситуация развивалась по-разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась, – приводит ТАСС слова гендиректора "Зенита". – Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в "Зените". Тем не менее, сделка не состоялось, и было принято решение трансфер Витселя в "Ювентус" не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3583505

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Aborigen06

сейчас он заблокирует играть))

17:51

SIZ170

..... потом как Халка за реальные деньги продадите

17:50

SIZ170

продлите уже контракт..... пусть играет спокойно.....

17:50

fr0l

сейчас, всё что угодно говорить можно)))

17:44

fr0l

аххахаа))))

17:44

Andrey_Veselov

Я б продал. Зимой больше 5 не дадут. А до зиму зенит бы и юсуповым доиграл

17:39

Супершвайни

Одувана обидели) Где права человека ? )))

17:35

zvovs

Нельзя так поступать, у него может развиться всякая хрень что скажется плохо на игре.... и это будет далеко не первый пример, тем более что о зарплате ему точно можно не беспокоится.

17:06

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