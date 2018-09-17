Максим Калиниченко: "Спартак" обыграет ЦСКА"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые будут фаворитами в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА, несмотря на игровые проблемы. По его словам, на стороне спартаковцев опыт и длна скамейки запасных.

– ЦСКА и "Спартак" как раз в следующем туре сойдутся. На кого ставите?

– Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия! Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия "Спартак" обыграет ЦСКА. (Александр Кружков)

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